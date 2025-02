La festa nelle cartoline d’artista

Si intitola “Artisti in Carnevale“ l’iniziativa promossa dall’associazione Promo-Terr che, domani alle 16, sarà ospitata nella veranda del bar “Galliano 1923“ in Passeggiata. Nell’occasione verranno presentate quindici opere, in formato cartolina da collezione, realizzate da altrettanti artisti che, con sensibilità e tecniche diverse, hanno rappresentato l’allegria, i colori ed i momenti del Carnevale di Viareggio. A firmare la serie – in edizione limitata – sono Sandra Beltrami, Antonio Bencich, Sandra Borin, Adriana Bonetti, Gianni Capolei, Maurizio Cargiolli, Giuseppe Casini, Roberto Gambini, Cristina Gheri, Renato Gérard, Annarosa Lisi, Clara Mallegni, Antonio Mellone, Giulio Pratesi, Simona Verzichelli. A condurre e ad accompagnare il pomeriggio, anche attraverso intermezzi musicali, saranno Roberto Gambini e Gianni Capolei, due artisti poliedrici che uniscono l’amore per la pittura alla passione della musica, che accoglieranno diversi ospiti, legati al mondo dell’arte ed al Carnevale. La realizzazione dell’iniziativa “Artisti in Carnevale” – che ha già in programma una seconda presentazione domenica alle ore 16.30 presso la mostra “Scenari d’Artista” nella Chiesa di Santa Caterina a Lucca – è in collaborazione con Bar Galliano 1923, Plexidea e Tuttocoppe, tutte aziende viareggine sensibili sia al mondo dell’arte, che al Carnevale. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti in veranda, a tutti i presenti sarà offerto il famoso budino di Galliano.