La festa delle Befane. Dal lago al campanile l’arrivederci benefico della "vecchietta"

Sono arrivate dal lago, sbarcando al Parco della Musica del Gran Teatro dedicato a Puccini, le Befane che, a bordo di un dragone dell’Associazione Ckv Canoa Kayak Versilia, hanno attraccato al Porticciolo di Torre del Lago, portando con sé calze in regalo ai bambini che, insieme al Corpo musicale Giuseppe Pardini e sulle note delle canzoni tradizionali dell’Epifania, le hanno accolte, tra attività, animazione e intrattenimento nella manifestazione organizzata dalla Confraternita della Misericordia della frazione, coadiuvata da Alessandra Malfatti, consigliera comunale con la coorganizzazione dell’Amministrazione di Viareggio e l’importante supporto della Fondazione Festival Pucciniano, per un pomeriggio di musica, giochi e dolci.

Così come di magia e allegria è stata la giornata che ha portato bambini e bambine in piazza Garibaldi, a Forte dei Marmi, per salutare le festività natalizie con i trampolieri del Circotá e i sacchi colmi di dolci e caramelle delle antiche signore con scopa e cappello. Vecchiette che, più in là, a Marignana, come da tradizione, ha visto le Befane calarsi dal campanile della chiesa con le calze realizzate a mano, e raggiungendo lunghezze record, in una festa che ha coinvolto tutta la comunità, dalla camminata per il paese con pesca benefica alle attività per bambini e, come da tradizione, la lotteria con ricchi premi in palio.

Per una giornata, dal lago al monte, ricca di magia, musica, sorrisi, dolcezza, solidarietà e beneficienza.