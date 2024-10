La farmacia comunale vola. Fatturato per 1,2 milioni. E il personale aumenta

I disagi dovuti alla prolungata chiusura dell’adiacente Conad e del relativo parcheggoi lato Aurelia si erano fatti sentire a livello di introiti e fatturato. Meno giri, meno clienti, tenuta dei conti in bilico. Ma ad invertire la rotta e a consentire all’Azienda speciale farmaceutica di riscattarsi portando a casa un bilancio 2024 di prim’ordine è stata anche l’introduzione delle visite specialistiche, che stanno andando a gonfie vele. Un trend positivo, quello della farmacia comunale, che sta ora per ripercuotersi anche sull’organico, sceso da otto a sei unità ma pronto a risalire già da dicembre con l’arrivo di una nuova dipendentre.

I dati, calcolati al 31 agosto, attestano un risultato economico positivo di 36mila euro e un fatturato di quasi 1,2 milioni. "Il fatturato – spiega il presidente Gianluca Duranti – ha risentito a gennaio e febbraio del periodo di chiusura del Conad per i lavori di ristrutturazione. In concomitanza sono stati effettuati i lavori di ampliamento e ristrutturazione della farmacia che si sono conclusi a fine marzo. Pur avendo chiuso la farmacia solo per alcune giornate, anche questo fattore ha comportato inevitabili disagi e inciso negativamente sui ricavi. La perdita di fatturato per il primo trimestre è stata di circa 55mila euro, ma il buon andamento nei mesi successivi ha consentito di recuperare tale perdita: siamo in linea con il 2023".

Merito anche del progetto “Farmacia dei servizi“ (in telemedicina) che spazia dall’elettrocardiogramma all’Holter, dal Cup alla bilancia per pesare adulti e neonati: "Sono servizi molto apprezzati, basti pensare che le prenotazioni sono sempre piene. Il nostro è un servizio sociale, anche se pure i conti devono tornare". Infine l’organigramma: degli otto dipendenti una è a casa in malattia e l’altra in maternità. "In seguito al concorso – conclude Duranti – la prima in graduatoria è stata trasformata da contratto a tempo determinato a indeterminato, e la quarta ha accettato ed entrerà in servizio il 1° dicembre".