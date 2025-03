La denuncia della Fials: "Manca il personale"

Sulla vicenda di di Roberto Nardini scende in campo la Fials. "La tragica vicenda sanitaria di Roberto Nardini è la cartina di tornasole delle condizioni in cui versa la sanità toscana della quale l’ospedale Versilia è un capitolo drammatico in una situazione situazione regionale precaria. Ma attenzione a parlare di carenza di posti letto, sarebbe un errore, perché in realtà i posti letto ci sono, ma non si possono utilizzare per la mancanza di personale. E’ questa la verità che è ancora più inquietante", Daniele Soddu, segretario provinciale della Fials, federazione italiana autonomie locali e sanità, come è nel suo stile ci mette la faccia e ci va giù duro con numeri ufficiali alla mano.

"I posti letto previsti in Toscana nel 2013 erano 13.050, nel 2023 i posti letti sono scesi a 9.358, quindi in calo, ma ancora più allarmante è il dato dei posti letto utilizzati che nel 2013 erano 10.343 e nel 2023 sono scesi a 8.506 . In poco più di 10 anni sono stati tagliati 989 posti letto previsti e 852 posti letto utilizzati. Un dato allarmante che dimostra che la Regione Toscana non utilizza a pieno i numero dei posti letto, perché manca il personale. In questo modo si crea un fardello pesante, anzi più pesante sull’attività del Pronto soccorso che affronta ogni giorno numeri importanti. La tragica vicenda di Roberto Nardini mi costringe a una riflessione di più ampio respiro, ma pessimista per quello che accadrà a breve. Siamo in prossimità della primavera e la situazione è questa, drammatica e allora immagino cosa accadrà nella stagione estiva quando a Viareggio e in Versilia arrivano fortunatamente turisti e villeggianti". Come sarà possibile sostenere emergenze inevitabili? "Ricordo che lo scorso anno la Fials fece un presidio di 48 ore davanti al Versilia per denunciare lo scenario che si sarebbe aperto. Non è escludo che questo anno in prossimità della stagione estiva organizzeremo un presidio davanti al Versilia ancora più lungo per chiamare in causa la politica, quindi, i sindaci che devono mettere mano a questa situazione se non si vuole che si ripetano fatti gravi come la scomparsa di Roberto Nardini. Inoltre esistono anche carenze della sanità territoriale: mancano punti sanitari di riferimento per i cittadini. Smagliature che mettono in crisi ancora di più l’ospedale Versilia: se sul territorio fossero attivi degli ambulatori potrebbero fare da filtro per il pronto soccorso e i reparti potrebbero avere una situazione migliore".

Maria Nudi