La danza attraverso le generazioni. Spettacolo di pace al Dap Festival

Stasera, alle 21.30, nel Chiostro di Sant’Agostino, saliranno sul palco, nell’ambito del Dap Festival in corso a Pietrasanta, i vincitori dello Youth America Grand Prix, Yana Peneva e Alexei Orohovsky della John Cranko Schule di Stoccarda, il primo ballerino dell’ Opera del Cairo, l’egiziano Mamdouh Hassan per la prima volta in Italia, in duetto con la talentuosa ballerina Giulia Andreoli dell’Accademia Ucraina Milano. Ma non solo, Fresco Dance Company presenterà le coreografie dell’ israeliano Yoram Karmi con l’ interpretazione di Liya Mor e Admony Ofek. Saranno presenti anche le ballerine Gabriella Argirò e Chiara Esposito, il coreografo Francesco Annarumma con la giovane star italiana Mathias Castellano, i giovanissimi Mia Tsyganova e Stephan Timmins in una serata “XZ AI Generation“, che abbraccia tutte le generazioni per una cultura di pace fra i popoli.