La Culla-Monteggiori. Riaperto tratto nel bosco

Dopo 15 anni di diatribe, fatte di carte bollate, ricorsi ed esposti, è stato finalmente riaperto, e reso transitabile, lo storico viottolo che collega i borghi de La Culla e di Monteggiori. A darne notizia è Giorgio Bernardini, presidente dell’associazione Riuniti per La Culla: "Siamo arrivati alla fine di una storia che si trascinava da troppo tempo. Il nuovo tracciato, interamente all’interno del bosco e percorribile in un’ora circa, presenta alcune criticità che però, nel tempo tramite un mirato lavoro di pulizia, verranno superate. Adesso è nuovamente possibile collegare La Culla e Monteggiori. Il merito va a noi, che non abbiamo mai smesso di batterci, e all’Unione dei Comuni, con il caposquadra Roberto Farnocchia, per l’ottimo lavoro svolto nel ritrovamento dell’antico percorso".

Storia particolare quella del bosco, che accompagna gli appassionati di escursioni da un borgo all’altro, e da questo viottolo ‘conteso’ che lo attraversa. Storia che Bernardini ripercorre con lucidità: "Il lungo contenzioso tra il comitato che rappresento, sostenuto dal comune di Camaiore, e l’imprenditore Renzo Pozzo si è concluso e per me è come se la ragione della gente abbia avuto la meglio sulla prepotenza di un singolo. Singolo che negli anni 90 acquistando una villa con ettari di terreno, in località Pianello, ha fatto prevalere il proprio interesse a quello pubblico. Ringrazio il sindaco Pierucci, il vicesindaco Favilla e l’assessore ai lavori pubblici Dalle Luche per l’impegno profuso nel tempo, impegno determinante per permetterci di raggiungere questa importante vittoria".

Sergio Iacopetti