La Croce Verde gestirà il pronto intervento

Con l’inizio della stagione estiva il territorio comunale si appresta come sempre a registrare un aumento esponenziale della popolazione, basti pensare ai proprietari di seconde case e ai turisti, oltre ai residenti. Da qui la necessità di assicurare la presenza di un servizio di assistenza pronto intervento in modo da garantire ai turisti un’assistenza pronta per i casi meno gravi e al tempo stesso decongestionare il pronto soccorso dell’ospedale “Versilia“. Ragionamento che ha portato il Comune e la Croce Verde (nella foto) a stipulare una convenzione in base alla quale l’associazione gestirà questo importante servizio allestendo un ambulatorio all’interno della propria sede, in via Risorgimento, che è di proprietà comunale. "Tale servizio – spiega l’amministrazione comunale – grazie alla sua dislocazione nella zona centrale del paese risponde alla vocazione turistica di Forte dei Marmi, garantendo ai villeggianti un’assistenza tempestiva sul territorio. In questo senso, la Croce Verde è stata individuata come punto di primo soccorso da parte dell’Asl Toscana nord ovest sia per la sua ubicazione territoriale sia per la sua capacità operativa oltre che punto di emergenza territoriale – Pet, ndr – e successivamente accreditata dalla Regione come Casa della salute".

In base alla convenzione, la Croce Verde, che riceverà dal Comune un contributo di 35mila euro, dovrà garantire il servizio di assistenza pronto intervento tutti i giorni, dalle 7 alle 19, in modo da intervenire in maniera tempestiva in caso di infortuni. Inoltre le prestazioni che rientrano nei codici bianchi sono completamente gratuite sia per i residenti che per i turisti. Le prestazioni saranno fornite da personale medico e paramedico e inoltre sarà assicurato il servizio prelievi ematici dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.