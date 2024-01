La crisi, questa sconosciuta. Acquisti natalizi a gonfie vele: "La nostra città ha un forte appeal"

Quasi ovunque si piange miseria per un Natale sottotono che ha visto le strade svuotarsi e i negozianti girarsi i pollici molto di più rispetto al passato. Ma non a Pietrasanta, dove l’Epifania si è portata via le feste insieme a un sorriso grande così di chi durante il periodo natalizio ha lavorato dietro al bancone praticamente senza sosta. Nessuno parla di vacche grasse né di incassi record: Covid e guerre incidono sotto forma di caro-bollette e così si stringono le cinghie evitando le spese superflue. Ma a Natale il regalo va fatto e se la cornice degli acquisti è una luminaria natalizia affascinante, come quella di quest’anno nel centro storico, la formula non può che essere vincente.

"Gli acquisti sono andati molto bene – dice Susanna Rubino dell’omonima bigiotteria – anche perché i miei articoli si prestano per il Natale, incluse pietre e incensi. Non ho fatto fuochi d’artificio, ma non posso lamentarmo. Se si offrono le cose giuste poi c’è un inevitabile riscontro. Nonostante il caro-bollette i regali si fanno sempre, magari in modo più oculato rispetto a 3-4 anni fa. Alla fine con poco si può fare qualsiasi regalo: l’importante è presentarsi con un’offerta per tutti i gusti e tutte le tasche". Non solo braccialetti e collanine: sotto l’albero anche i libri sono stati molto gettonati. "Da noi – dice Andrea Geloni di ’Nina’ – sono andate forti soprattutto le scrittrici, su tutte la compianta Michela Murgia. E poi il ’solito’ Fabio Genovesi, che da versiliese gioca in casa, e Dario Ferrari, viareggino di nascita. Merito anche dell’appeal della città, specie piazza Duomo e dintorni: siamo soddisfatti". Passando all’abbigliamento, i saldi appena partiti non hanno scalfito le festività. "Direi che è andata bene – confessa Alesssandra Verdini di ’Luna Piena’ – grazie anche ai turisti. La crisi post-Covid è oggettiva, idem il cambio dei costumi a causa degli acquisti online. Ma Pietrasanta è un porto sicuro". Esulta, infine, anche chi opera all’estremità del centro storico come Angelo Furini della gioielleria “Oro Furini“: "Nonostante ai Frati manchino eventi e iniziative ci riteniamo contenti. Abbiamo puntato sulle nostre forze, vedi l’arredo esterno con le luci natalizie e aiuola realizzata a nostre spese. Fino alla pubblicità sui social, trasformando l’articolo in un investimento. Il centro città era molto bello, speriamo si accorgano anche di noi".