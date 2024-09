La Cri chiede aiuto a tutta la città

Quando c’è un bisogno, loro ci sono. Offrendo il proprio tempo agli altri. E se c’è un’urgenza, corrono a sirene spiegate. Questa volta però sono i volontari della Croce Rossa di Viareggio a chiedere un supporto alla città, per l’acquisto di una nuova ambulanza: "Adesso come mai, abbiamo bisogno di tutti".

Uno dei mezzi di soccorso dell’associazione di via Machiavelli la scorsa settimana è infatti rimasto coinvolto in un incidente lungo l’autostrada, "La squadra – racconta il presidente Gianluca Molco (in foto) – era partita dall’ospedale di Pisa per riaccompagnare in Versilia un paziente dopo un esame". E proprio sulla via del ritorno è avvenuto l’impatto con un furgone, "Per fortuna nessuno, né l’equipaggio né il paziente, ha avuto conseguenze serie, ma l’ambulanza – prosegue Molco – è andata distrutta". Per poter dare continuità a tutti i servizi svolti quotidianamente dalla Croce Rossa, dall’emergenza al sociale, dal “pronto farmaco“ ai presidi in occasione di eventi e manifestazioni, una nuova ambulanza è fondamentale. "Per questo – prosegue il presidente Molco – abbiamo aperto una sottoscrizione". La banca di riferimento, su cui vengono raccolte le donazioni, è la Crèdit Agricole Italia di Viareggio e l’iban è IT21L0623024800000040605805. "Sul conto – conclude il presidente della Croce Rossa – abbiamo già girato i 2mila euro che ci sono stati donati dall’associazione “Vivi con Leo e Emma“, raccolti durante l’evento (A)mare al Muraglione. E che ringrazio ancora per questo sostegno".