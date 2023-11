La Corale, grande famiglia sul territorio

La Corale di Marina (foto) è una presenza importante per la comunità. Una grande famiglia della musica con da anni direttore responsabile musicale liturigico Stefania Goti. Il gruppo corale investe con grande energia la presenza nelle tre chiese della parrocchia di Santo Antonio: Focette, Tonfano, Fiumetto. La presenza è indispensabile per l’ascolto della Parola di Dio che per la coralità. Composta da 25 elementi, 12 voci femminili, 13 voci virili, Paolo, organista, e padre Alex e padre Gilbert coinvolti nella liturgica verbale che vocale con canti che spaziano dal gregoriano ai giorni nostri.

La ricerca di musiche antiche e rielaborate dalla maestra permettono che ogni domenica, festività, anniversario e evento nazionale nella parrocchia, coinvolga la corale e la comunità.