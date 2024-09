La coppa del nonno è Wonderful. E l’incasso va in beneficenza

Si è giocata sul campo del Marco Polo la II° edizione del Coppa del Nonno/Calciotto Over 50 (che ha visto la partecipazione di atleti che abbiamo compiuto i 50 anni di età) a sfondo benefico, con il ricavato devoluto al Associazione Italiana Xeroderma Pigmentoso (Bimbi della Luna) tra le compagini dello Skarting Club e lo Wonderful Old Cup.

Al termine di una partita molto combattuta a prevalere sono i viola dello Wonderful Cup per 2-1. Questi partono forte e sin dai primi minuti di gioco impensieriscono la porta difesa da Poletti con suoi difensori si disimpegnano con molto affanno. Nonostante ciò lo Wonderful Old Cup al 25° passano in vantaggio con Ballerini che di testa infila mette il pallone nel angolino alto. Poco dopo una grande occasione per pareggiare ma da pochi passi Cresci manda incredibilmente alto. Su questa azione termina la prima frazione.

Nella ripresa lo Scarting Club inizia alla grande al 5° pareggia con un forte tiro in diagonale Diego Montemagni. Insiste ancora lo Skarting ma il portiere Fortunato e tutti gli altri si chiudono e bloccano tutte le iniziative. La gara sembra avviarsi al risultato di parità e quando si pensava ai calci di rigore per stabilire una squadra vincitrice arriva il gol ancora di testa di Biagi Paolo che infila sotto la traversa. Dopo 3° di recupero il fischio finale del direttore di gara Mauro Francesconi.

Alla fine tra sorrisi e abbracci la premiazione con una bellissima coppa alla squadra vincitrice, Wonder Club e il Cucchiaio di legno a Fabio Poletti organizzatore di questo evento che ha fruttato la cifra di 610 euro.