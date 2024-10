La compagnia dei pet: "Sempre più famiglie scelgono specie esotiche"

Aumenta il numero di persone morsicate da cani e (in misura minore) gatti che devono ricorrere alle cure del pronto soccorso. È questa una delle tendenza dell’ultimo periodo relative al mondo dei nostri amici a quattro zampe di cui abbiamo parlato con la Asl.

"Sono frequenti le segnalazioni che arrivano dal pronto soccorso di morsicature", spiega Luca Lazzerini, responsabile della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria che La Nazione ha intervistato per avere un quadro sulla situazione degli amici a quattro zampe e non solo.

Dottore, parliamo di questo fenomeno.

"Quello dei cittadini che vengono morsi dai cani è uno scenario della zona Toscana Nord Ovest che ha una recrudescenza durante l’estate, quando a Viareggio e in Versilia arrivano i turisti con cani e gatti al seguito. Le morsicature sono provocate per lo più per dai cani e solo marginalmente dai gatti. E sono in aumento anche le segnalazioni che arrivano dai veterinari liberi professionisti sulle zuffe tra cani. Zuffe che non necessariamente nascono per l’aggressività dei cani, ma possono essere provocate dalle disattenzioni e dei padroni".

Ci sono delle regole da seguire in questi casi?

"La collaborazione tra il pronto soccorso e i liberi professionisti è di grande importanza. Quando un cane morde una persona è necessario che venga segnalato ed è necessario, per legge, fare la profilassi antirabbica. Nessun allarmismo, perché a livello nazionale non si registra alcun caso. Ma la prassi va rispettata. C’è da aggiungere che in alcuni casi i cittadini che sono andati in pronto soccorso sono stati morsi in modo anche significativo. La profilassi antibatterica deve essere fatta anche in caso di zuffe tra cani o altri animali, per legge".

Quali consigli può dare alle famiglie che vogliono prendere un cane, per evitare situazioni sgradevoli?

"In generale non c’è nessuna razza aggressiva a prescindere; ci sono razze che hanno bisogno di maggiori attenzioni e magari della consulenza di addestratori che possono correggere gli atteggiamenti più pericolosi. Il consiglio che mi sento di dare è che ogni famiglia dovrebbe scegliere la razza di cane più adeguata alla sua composizione. Faccio un esempio: chi ama gli alani deve conoscere di cosa hanno bisogno e capire se quelle caratteristiche sono adatte al nucleo familiare".

Quali amici a quattro zampe si scelgono nella nostra zona?

"Cani, gatti, ma anche i coniglietti e i maialini a pancia a tazza, detto anche maialino vietnamita o maialino thailandese che sono animali domestici. Inoltre abbiamo verificato che c’è la tendenza in crescita per gli animali esotici, anche rettili".

Per cosa si caretterizzano Viareggio e la Versilia in questo settore?

"Ci sono anche allevamenti di ovini e caprini sia in modo amatoriale sia, invece, come attività di pastorizia. Per lo più si tratta di persone anziane, con poche eccezioni. I pastori giovani si contano sullla punta di una mano o poco più e tra i giovani pastori ci sono anche donne".

In quali zone si trovano gli allevamenti?

"L’attività della pastorizia si trova per lo più in alta Versilia. La nostra zona è ormai urbanizzata e quindi questa attività è notevolmente diminuita".