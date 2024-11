La città omaggia Trigilio. Il ricordo di 32 poeti

È passato un anno dalla scomparsa di Albino Trigilio, artista siciliano considerato una delle figure piu originali e profonde della pittura italiana degli ultimi 70 anni. L’artista di Augusta, che aveva 83 anni, era approdato in Toscana a fine anni ’50 intrecciando legami con tanti amici versiliesi. In particolare con Pietrasanta, di cui apprezzava la secolare vivacità estetica e creativa. Per questo domani alle 17 alla Croce Verde ci sarà un omaggio fatto di arte e poesia insieme alla presentazione del volume “Il destino delle forme sognate“. "In segno di gratitudine verso Trigilio – spiegano i curatori del progetto Giuseppe Cordoni, Antonio Raffaelli e Domenico Lombardi – abbiamo pensato di sdebitarci organizzando un evento inedito, ossia affidare a ben 32 poeti e scrittori un’opera pittorica di Albino da interpretare con i loro versi o con una loro suggestione critica". All’iniziativa interverranno anche il presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche e Laura e Gaia Saccomanno, nipoti dell’artista.