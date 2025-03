La città in vetrina alla fiera di Nizza. Si promuove la "yachting destination"

La città protagonista alla quinta edizione della fiera "iD Week-End" che si tiene in questi giorni, dal 28 al 30 marzo, nel cuore di Nizza, in Place Masséna: presente per l’amministrazione di Viareggio l’assessore al turismo Alessandro Meciani. L’evento, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, ha messo a disposizione all’interno dell’area espositiva uno spazio di 300 metri quadrati interamente dedicato alla scoperta dell’Italia, delle sue destinazioni irrinunciabili, della sua cultura e della sua gastronomia.

Trentuno i comuni selezionati e tra questi Viareggio, con la musica di Puccini, gli edifici liberty e il Carnevale. E con un occhio di riguardo per la "yachting destination", il progetto di promozione a cui l’amministrazione sta lavorando da tempo: Viareggio infatti è una località rinomata in costa Azzurra per il turismo nautico, in particolare legato agli yacht, perché offre un mix di infrastrutture di alta qualità, un porto attrezzato ed inclusivo, servizi esclusivi per i diportisti e cantieri navali di prestigio.

"La nostra città è considerata una delle principali yachting destinations grazie alla sua lunga tradizione cantieristica e all’importanza del settore nautico nella sua economia locale. È una meta ideale per chi cerca un’esperienza turistica che combini il lusso degli yacht con la scoperta di un territorio unico" dichiara l’assessore Meciani.

"La partecipazione di Viareggio al salone turistico di Nizza – continua – rappresenta un’opportunità per promuovere le eccellenze del nostro territorio. È un’occasione per rafforzare i legami con i mercati internazionali e valorizzare le nostre tradizioni, le bellezze naturali e il patrimonio culturale unico che rendono Viareggio una meta straordinaria per i visitatori di tutto il mondo". "Questo evento – aggiunge l’assessore – rappresenta dunque un’opportunità preziosa per consolidare la nostra posizione nel panorama turistico globale e attrarre nuovi flussi di visitatori".

"Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare la città di Nizza e le sue istituzioni – conclude Meciani - per l’accoglienza e l’organizzazione impeccabile di questo prestigioso evento, che rafforza i legami tra le nostre comunità e apre nuove opportunità nel panorama turistico internazionale".

Red.Viar.