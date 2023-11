La città festeggia il suo patrono. Torna l’attesa fiera di San Martino . Decine di banchi nel weekend

Ci saranno i sapori d’autunno sui banchi di oltre 30 espositori, i menù speciali nei ristoranti, le celebrazioni in Duomo, il concerto al teatro “Galeotti“ con il maestro Michael Guttman, le mostre nei musei e i laboratori per i più piccini. La città si prepara alla tradizionale fiera dedicata al suo patrono San Martino con una due-giorni in agenda sabato e domenica ricca di eventi. Il fulcro come sempre sarà piazza Duomo, dove si concentrerà il grosso dei banchi, ma anche piazza Carducci, da poco riqualificata, rientra ormai a pieno titolo nell’assetto come avvenuto per altre manifestazioni. "Abbiamo avuto tantissime domande da parte degli espositori – spiega il vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani – i quali ci hanno convinto a sperimentare un percorso differente e più ricco di stand. Notevole è stata anche la partecipazione dei nostri ristoratori, con proposte ricercate che esplorano i prodotti del territorio ma anche lavorazioni più contemporanee. Le premesse ci sono tutte per un weekend in perfetto stile Pietrasanta, capace di soddisfare famiglie, appassionati d’arte e amanti della buona tavola".

Oltre ai banchi (orario 8-20), a fare la parte del leone ci saranno anche i menù nei ristoranti, tra tordelli, baccalà, marzapane, castagnaccio e molto altro ancora. La fiera sarà preceduta, domani alle 17, da letture e laboratori in inglese per ragazzi a cura della biblioteca comunale (prenotazione 0584-795500). Poi via agli eventi collaterali: sabato alle 18 messa al Duomo di San Martino e domenica alle 11 concerto al teatro con Michael Guttman, Chiara Morandi e Sara Zeneli, accompagnati da EstrOrchestra (ingresso libero, info al 335-399748). Spazio anche all’offerta culturale con le mostre “Cattai” nella sala del San Leone, “Linee invisibili” alle Grasce, “Invisible cities” in sala Putti, “Le idee geniali” nella chiesa di Sant’Agostino, “Exploring the ego of times” al museo archeologico e il murale di Tano Pisano “La mia Guernika” in via Sant’Agostino.

Infine la viabilità. Con apposita ordinanza la polizia municipale ha istituito la sospensione dei tre varchi Ztl in orario 6.30-7.30 e 20-23 e della ciclopista sull’Aurelia, tra il viale Apua e via Osterietta, per consentire la sosta delle auto, fino al divieto di transito in via Sant’Agostino, tra vicolo Lavatoi e piazza Duomo.