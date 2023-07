La cerimonia il 30 luglio sul palco montato in piazza Mazzini

Tutti i vincitori saranno premiati alla cerimonia finale in programma il 30 luglio alle 21 sul palco di piazza Mazzini, allestito in occasione delle celebrazioni per i vent’anni della morte di Gaber per onorare lo straordinario artista con diverse iniziative culturali. Nel corso della serata – presentata dalla giornalista Rai Monia Venturini (nella foto) – sarà inoltre annunciato il vincitore per la narrativa che vede candidati Niccolò Ammaniti (La vita intima, Einaudi), Giosuè Calaciura (Una notte, Sellerio) e Sapo Matteucci (Per futili motivi, La nave di Teseo). Il Premio Viareggio-Rèpaci - organizzato con il sostegno del comune di Viareggio, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di iCare - nasce nel 1929; fondato da Leonida Rèpaci, è tra i più antichi e prestigiosi riconoscimenti letterari d’Italia, vinto tra gli altri da Umberto Saba, Elsa Morante, Carlo Emilio Gadda, Sibilla Aleramo, Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Pier Paolo Pasolini, Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Goffredo Parise, Giorgio Manganelli, Serena Vitale, Sandro Veronesi e Alda Merini.