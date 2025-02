La cartapesta e la passione dei figuranti

è tutto un mondo attorno ai carri del Carnevale. Un mondo fatto di maschere viventi che ogni anno animano le grandi costruzioni. E lo fanno indossando costumi sempre più sofisticati e ricercati e soprattutto partecipando a una serie di prove di ballo insieme ai coreografi del gruppo. Il tutto per prendere parte a uno spettacolo di cui loro stessi sono parte integrante. Ebbene noi vogliamo raccontare questa passione che è l’anima, l’essenza del Carnevale di Viareggio. Lo facciamo offrendo in regalo ai lettori le foto più belle scattate in mezzo a questi figuranti. iniziamo un lungo viaggio di qui alla fine del Carnevale per raccontare quello che avviene su ogni singola costruzione.