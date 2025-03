La carta etica dello sport al femminile

Sensibilizzare su pari opportunità e diritti nello sport con un linguaggio inclusivo per promuovere la cultura sportiva. E’ il senso della “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport” sottoscritta dall’amministrazione comunale col Soroptimist International d’Italia club Viareggio-Versilia. A firmare la Carta l’assessore alle pari opportunità di Stazzema, Anna Guidi, e la presidente di Soroptimist, Maria Luisa Murri: presente Bruna Piacentini, fondatrice dirigente e allenatrice della Jenco Volley School Viareggio ed ex giocatrice della nazionale Italiana di pallavolo. "Il significato di ciò che abbiamo sottoscritto - commenta l’assessore Anna Guidi - si lega ad un mese in cui abbiamo preso un impegno come amministrazione nel richiamare ulteriormente l’attenzione sull’universo femminile".