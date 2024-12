La Caritas scende in campo. Pandori e panettoni a 250 famiglie bisognose

Le festività natalizie si vestono di solidarietà nella gioia del donare. Il conto alla rovescia per l’arrivo del Natale è cominciato e si rinnovano le iniziative di solidarietà che puntualmente aggiungono alla bellezza degli addobbi, alla gioia dei regali, anche la bellezza del cuore e della generosità, che riempiono l’anima nel pieno spirito di queste festività.

Tra le associazioni più attive nel regalare un sorriso ai bisognosi in questo particolare periodo dell’anno c’è la Caritas viareggina. La sezione locale dell’associazione di volontariato cattolica dona a 250 famiglie in difficoltà, nuclei familiari che vivono il disagio quotidiano, un panettone o un pandoro per Natale.

La donazione è stata possibile grazie ai mille euro che ICare Farmacity – la partecipata del comune di Viareggio che si occupa dei servizi alla cittadinanza – ha donato alla Caritas. Una sorta di solidarietà al quadrato che porta anche un sorriso, una parola di conforto.

I prodotti vengono distribuiti alle famiglie seguite dai centri di ascolto delle parrocchie di Don Bosco, San Paolino, Sant’Andrea, Sant’Antonio e Santissima Annunziata, Bicchio a Torre del Lago, Varignano e Migliarina. Come detto, si tratta di 250 famiglie cittadine che riceveranno un dono, una coccola, un momento di calore che potrebbe scaldar loro il cuore.

La distribuzione dei pandori e dei panettoni è già partita in questi giorni e andrà avanti fino a Natale, quando le famiglie vanno a ritirare gli alimenti mensili o quindicinali nei centri della Caritas dove, con grande altruismo e generosità, continuano a operare i volontari legati all’associazione cattolica. Un piccolo grande gesto che arricchisce il significato del Natale di cui è protagonista la Caritas viareggina, da sempre al fianco dei più fragili.

Maria Nudi