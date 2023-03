La carica dei 101: gli ex Ora comincia la partita del tesseramento 2023 In vista c’è la costituente

Beppe Nelli VIAREGGIO E ora? La rivoluzione culturale del Pd partita dalla base anche in Versilia ha scaricato i dirigenti che per le primarie avevano sposato lo status quo della mozione Bonaccini-Mercanti. Bisognerà per forza che succeda qualcosa. Non subito, ma la vittoria di Elly Schlein ed Emiliano Fossi sposta a sinistra la rotta dei Dem. Non può essere archiviata con la semplice constatazione che in Versilia le unioni comunali e la federazione territoriale hanno già svolto i congressi, e quindi segreterie e direzioni resteranno in carica ancora a lungo. Alle porte di via Regia già premono le masse composite dei non iscritti che hanno votato Schlein-Fossi: molti di loro, come tutti i membri di Articolo Uno, non aspettano altro che l’inizio del tesseramento 2023 per rientrare nel Partito democratico, o come eventualmente si chiamerà dopo la svolta. La storia del Pd versiliese assomiglia molto alla storia d’Italia. La similitudine si vede maggiormente a Viareggio, sede della federazione ma anche di un’unione comumale che è stata molto agitata negli ultimi 25-30 anni. Il modo in cui quello che oggi si chiama Partito democratico risente degli eventi burrascosi succedutisi dalla svolta di Achille Occhetto a oggi, è un po’ parallelo alla maniera in cui si...