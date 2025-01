La camminata in pineta a favore della Croce Verde

È stata molto partecipata, in barba alla pioggerellina di domenica scorsa la prima edizione della manifestazione ‘Cammina e corri con la Befana’, organizzata dalla Viareggio Run nella Pineta di Levante. In 130, domenica mattina, si sono dati appuntamento, chi anche in compagnia del proprio cane, per coprire uno dei due percorsi previsti dall’organizzazione: il primo una camminata di 7 km, una vera corsa di 10 km il secondo. Il tutto all’interno della pineta di Levante.

"Attraverso il Viale dei Tigli - spiega Donatella Stefanelli di Viareggio Run - ci siamo goduti le bellezze della natura. Inoltre abbiamo anche vissuto un suggestivo passaggio all’interno del giardino di Villa Borbone, con le melodie pucciniane in filo diffusione. Insomma un’organizzazione, crediamo, perfetta grazie anche alla collaborazione delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale. Il prossimo anno ci saremo nuovamente".

L’occasione è stata propizia anche per raccogliere una cifra importante da donare alla Croce Verde di Viareggio. Perché queste manifestazioni vengono organizzate per stare insieme, ma anche per dare concretezza a progetti concreti di solidarietà come quelli che da sempre vengono portati avanti dalla Croce Verde e da altre associazioni di volontariato del territoruio. Al termine dell’evento tutti i runner si sono ritrovati al ristorante Pesce Balocco, dove era stato organizzato lo stand di partenza, per un pranzo conviviale.

S.I.