"La Camera di Commercio di Viareggio sostiene chi punta a rinnovarsi"

VIAREGGIO

"Non serve piangersi addosso, ma occorre sfruttare il momento di crisi per reinventarsi". Non è uno slogan motivazionale, magari di uno di quei guru che spopolano giusttappunto sul web. Ma è una filosofia da tenere a mente in tante situazioni, a cominciare proprio da quella che investe il mondo del commercio, come spiega anche il presidente della Camare di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini.

"Il commercio tradizionale – afferma Taburini – è uno dei cuori pulsanti della vasta comunità Versiliese. Negli ultimi anni le imprese, come in molte parti d’Italia, hanno dovuto affrontare una serie di crisi che hanno portato ad un loro ridimensionamento. Come in ogni sfida, a mio avviso, è importante vedere delle opportunità". A questo proposito il pensiero del presidente della Camera di Commercio si sposta su uno dei refrain degli ultimi anni: il proliferare di centri commerciali più o meno grandi. "La concorrenza delle grandi catene commerciali e l’impatto del commercio online – osserva ancora Tamburini –, ci spingono infatti a cercare soluzioni innovative insieme alle istituzioni locali e alle categorie economiche. Come Camera di Commercio non solo abbiamo avviato una serie di programmi formativi per aiutare i commercianti a cogliere le occasioni in questo nuovo scenario ma anche sostenendo tante iniziative che puntano ad animare i centri storici stimolando lo shopping locale. La Versilia è un luogo unico ed è quindi prioritario preservare il suo patrimonio. Siamo fiduciosi che, con la determinazione e la collaborazione, sia possibile sostenere il rinnovamento del commercio tradizionale per creare un futuro dove i nostri centri tornino a brillare, arricchendo tutta la comunità".