La “Bussola“ e le contestazioni del ’69. Domani si presenta il libro di Rossi

Dai fatti della “Bussola“ nel Capodanno ’69 a Focette ai Comitati di salute pubblica in Versilia, fino al caso Lavorini con testimonianze dei protagonisti di allora, riflessioni, filmati, una mostra e, dopo cena, musiche e canti popolari. Un tuffo nel passato quello in programma domani alle 17 al Cro di Porta a Lucca, alla presenza di Franco Rossi, autore del libro “Millenovecentosessantotto. Quando le estati non finivano mai”, Gabriele Ciucci, ex sindacalista Cgil, entrambi presenti alla Bussola la sera del 31 dicembre ‘68, Sergio Finelli,

insegnante e testimone di quel Capodanno, Amilcare Grassi (“Celè”) e Paolo Antonelli, ex militanti di Potere Operaio, Massimo Michelucci, ricercatore, e Franco Bertolucci, fondatore e presidente della biblioteca “Serantini” di Pisa.