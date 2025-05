La Brancagliana si impone a valanga sulla Beca/Il Tiglio e si qualifica

brancagliana

4

tiglio/La beca

0

BRANCAGLIANA: Laaribi (Puccetti), Pasquini (Pucci), Ulivi (Giannotti), Baldi, Da Prato (Bertoneri), Poli, Cimardi (El Abid), Lazzeri (Chereches), Intaschi (Poli A.), Cagnoni. All. Casini.

TIGLIO/LA BECA: Oppressore, Bigicchi, Pelliccia, Benedetti, Rosi El., Bresciani, Pardini, Sebastiano, Morra, Raffaetà, Pelliccia. All. Barattini.

Marcatori: 30’ pt Laaribi; 20’ st e 28’ st Poli A., 35’ st Puccetti.

PIETRASANTA – La Brancagliana vince e si qualifica nel girone B. Il Tiglio/La Beca, di contro, dice addio al Torneo delle Contrade incassando il secondo 0-4 in due gare. Partita molto combattuta nel primo tempo, con poche occasioni, che viene sbloccata alla mezz’ora da una verticalizzazione dalla difesa di Ulivi per Laaribi, che dribla un difensore e da fuori area segna il vantaggio Brancagliana. La ripresa si apre come era finito il primo tempo, con tanti contrasti ed interruzioni. Quasi all’improvviso, però, arriva il 2-0. Altra verticalizzazione dalla difesa, spizzata di Cagnoni, e Alessandro Poli realizza. Lo stesso Poli sigla anche il 3-0, con un gran tito al volo da dentro area su un pregevole traversone di Puccetti. Il 4-0 in contropiede, con Puccetti che punta e salta un difensore e in diagonale chiude la partita. "È stata una partita tosta nel primo tempo. Poi, nel secondo tempo abbiamo chiuso i giochi", commenta Lorenzo Casini della Brancagliana.

Classifica: Brancagliana e La Lanterna 3; Tiglio/La Beca 0. Stasera in campo il girone C con l’incontro tra Pollino Traversagna e Africa Macelli.

Sergio Iacopetti