La Befana dei carabinieri. I doni ai bambini del reparto pediatria

Un’iniziativa a cura dell’associazione nazionale Carabinieri, con la presenza di una carabiniera in alta uniforme, quella che ha visto arrivare nel giorno dell’Epifania, come sorpresa ai bambini ricoverati in pediatria all’Ospedale Versilia, una delegazione di carabinieri con vari doni, apprezzati sia dai piccoli pazienti che dai loro familiari.

Doni accompagnati dalla Befana, che è stata accolta dal direttore del reparto Luigi Gagliardi e dagli altri operatori della struttura. Festa a cui ha preso parte anche il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci