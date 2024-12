Juniores Viareggio ferma il Castelnuovo, è 3-1

Il Seravezza Pozzi fa 0-0 contro il Follonica-Gavorrano. Classifica: Fezzanese 30; Grosseto e Livorno 25; Tau Calcio 24; Seravezza Pozzi 21; Pistoiese e Follonica-Gavorrano 18; Figline 16; Zenith Prato e Città di Pontedera 11; Prato 10; Ghiviborgo 7; Tuttocuoio 1. Regionale Elite. Il Forte dei Marmi 2015 pareggia 1-1 a Perignano. A segno Lagomarsini. "Non abbiamo sfruttato diverse occasioni clamorose, ma anche il nostro Pucci ha fatto un paio di interventi" argomenta Sergio Ridolfi. Classifica: Sestese 38; Affrico e Fucecchio 28; Lastrigiana e Maliseti Seano 27; Cecina e Perignano 24; San Giuliano 22; Lampo 19; Bellariva 18; Forte dei Marmi e Bibbiena 16; Firenze Ovest 15; Arezzo Academy 13; Pontassieve 12; Atletico Piombino 2. Regionale. Il Pietrasanta fa 2-2 contro l’Academy Porcari. Torna al successo il Capezzano Pianore, che supera 2-1 il Csl Prato. Successo importante in chiave salvezza, in rimonta, per 2-1 del Lido di Camaiore sulla Larcianese. Decisivi Piciullo e Lari.

"Non una bella partita - argomenta Daniele Del Chiaro -, però abbiamo dimostrato carattere. Tre punti molto importanti". Classifica: Pieta 2004 40; Atletico Lucca 39; Montelupo 32; Montecatini 31; Csl Prato 29; San Marco Avenza 27; Pietrasanta e Larcianese 26; Capezzano Pianore 23; Giovani Nova 22; Folgor Marlia 21; Capostrada e Poggio a Caiano 17; Lanciotto 14; Lido di Camaiore e Academy Porcari 12; Lunigiana-Pontremolese 11; Quarrata 9. Pronciciale Lucca. Il Viareggio stoppa il Castelnuovo Garfagnana, accorciando la classifica.

Belluomini sblocca, ma i garfagnini pareggiano. Nella ripresa arriva l’allungo decisivo, firmato Belluomini-Rossi, per il 3-1 finale. "Bella partita fra squadre che meriterebbero il campionato Regionale. Vittoria voluta" commenta Valerio Fommei. Il Camaiore, avanti 2-0 fino a 15’ dalla fine, impatta 2-2 col Vorno. Vane le reti di Randazzo e Navari.

"Forse il pari è anche giusto, ma alla fine abbiamo perso due punti" commenta Mario Ratti. Classifica: Castelnuovo Garfagnana 30; Viareggio 29; Valle Ottavo 25; Camaiore 22; San Macario 20; Vorno 19; Segromigno 15; Pieve Fosciana e Galleno 14; Montecarlo 13; Capannori 6; Pieve Fosciana 5; Barga 4; Polo Lucchese 0. Provinciale Massa. Doppio Frosina nel 2-0 della Real Forte Querceta sul Tirrenia 2-0.

"Sono molto soddisfatto - commenta Daniele Maiolani -. Vogliamo giocarcela". Giannecchini firma, nella ripresa, l’1-0 del Massarosa sul Romagnano. "Cresciuti alla distanza, nonostante l’inferiorità numerica" puntualizza Stefano Maffei. Infine lo Stiava cade 3-0 a Montignoso. Classifica: Don Bosco Fossone 26; Massese 25; Real Forte Querceta 23; Carrarese Giovani 19; Serricciolo 15; Romagnano 14; Tirrenia 12; Ricortola 11; Massarosa, Atletico Carrara e Montignoso 10; Villafranchese 7; San Lazzaro Lunigiana 4; Stiava 3.

Sergio Iacopetti