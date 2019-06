Viareggio, 21 giugno 2019 - Il Wwf cerca volontari che potranno entrare gratis ai concerti di Jovanotti sulle spiagge. In cambio, i volontari stessi, durante la giornata, sensibilizzeranno i fan sui temi ambientali. Due sono le date viareggine, la prima del 30 luglio e la seconda del 31 agosto. La caccia ai biglietti è frenetica ma intanto il Wwf cerca volontari. Per partecipare è sufficiente compilare una scheda consultando anche la pagina che spiega le regole per diventare volontario. Ogni partecipante potrà candidarsi soltanto per una data. Per candidarsi, oltre a compilare il form, serve anche un breve video di presentazione di un minuto. La selezione dei volontari è a discrezione del Wwf. Chi sarà selezionato riceverà una comunicazione via mail e cellulare e verrà data priorità di convocazione ai volontari che hanno selezionato le tappe del mese di luglio. L'impegno richiesto è dalle 12, ovvero dall'apertura cancelli, fino al termine della festa-concerto.

