Jova Beach Party a Viareggio, multati gli organizzatori

Viareggio, 14 novembre 2023 – La Trident Music di Milano, la società che ha organizzato il Jova Beach Party 2022 sulla spiaggia del Muraglione di Viareggio ha ricevuto una multa di 3.000 euro. Il motivo: non aver rispettato una delle varie prescrizioni previste dal Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza.

In particolare i militari hanno verificato che non era stata realizzata da parte degli organizzatori una recinzione permanente della duna antistante l'area della Croce Verde, all’altezza di viale Europa, per impedire il danneggiamento per calpestio dell'ambiente, insieme al mancato posizionamento, già previsto per il il precedente concerto del 2019, di due pannelli informativi sulla vegetazione, la flora e la fauna degli ambienti dunali.

Contestata così la violazione della legge regionale sulle norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, che prevede una sanzione da 1.500 a 9.000 euro, regolarmente pagata dalla società nei giorni scorsi.