Viareggio, 30 luglio 2019 - Una giornata da ricordare per Viareggio, che oggi ospita la prima data toscana del Jova Beach Party, il concerto / festa in spiaggia voluto da Lorenzo Jovanotti. Una festa itinerante, che tocca varie località di mare in tutta Italia. La seconda data di Viareggio sarà sabato 31 agosto. Per questa data di luglio ci sono non meno di quarantamila persone, che arrivano sulla spiaggia per una giornata all'insegna della musica. (La guida all'evento).

Per Viareggio una giornata di festa e qualche inevitabile polemica per un evento di queste dimensioni. La stessa organizzazione del concerto ha criticato, pur adeguandosi, l'uso delle transenne in spiaggia.

Viareggio accoglie i fan da tutta Italia e non solo. Tanta gente in città ma soprattutto tanti "segni" della giornata speciale. Luca Palla, bagnino e surfista, famoso per i suoi messaggi disegnati sulla sabbia, ha scritto "Ciao mamma guarda come mi diverto", in onore di una delle hit storiche di Jovanotti.

