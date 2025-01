Joachim Cooder aprirà il concerto di Ben Harper a Villa Bertelli

Sarà Joachim Cooder ad aprire la tappa di Forte dei Marmi del minitour italiano di Ben Harper & The Innocent Criminals il prossimo 17 luglio a Villa Bertelli alle 21,30. Joachim Cooder è cresciuto circondato dalla musica insieme a suo padre, il leggendario chitarrista Ry Cooder, che lo ha portato in tournée come batterista fin da piccolo, facendolo suonare sia dal vivo che in studio. Ciò gli ha permesso di condividere palchi e sale di registrazione con Johnny Cash, Ali Farka Touré, V. M. Bhatt, Steve Earle, John Lee Hooker, Dr. John, Nick Lowe, Mavis Staples, The Happy Mondays e, in particolare, il pluripremiato progetto The Buena Vista Social Club che ha venduto più di otto milioni di copie in tutto il mondo ed è entrato nel Guinness dei Primati come l’album di world music più venduto di tutti i tempi. Virgin Radio sarà la radio ufficiale delle tappe italiane di Ben Harper & The Innocent Criminals. Le prevendite per il concerto di Ben Harper & The Innocent criminals sono già attive da settimane sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.