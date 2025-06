Cabina danneggiata. Oggi scatta il ripristino

Sarà rimessa in servizio nella giornata di oggi la cabina elettrica che ha preso fuoco lo scorso 13 giugno a causa di un surriscaldamento ad alcune apparecchiature. Durante l’esecuzione dei lavori di restyling impiantistico interno al manufatto, il servizio elettrico è stato assicurato bypassando la cabina e attivando anche gruppi elettrogeni.

Oggi sarà attivata la nuova componentistica di ultima generazione installata in sostituzione di quella danneggiata, a partire da un innovativo trasformatore e da interruttori motorizzati. A queste operazioni, si aggiungerà l’installazione di due nuovi sezionatori lungo la linea che collega la cabina “Francesca” alle altre cabine dell’area, “Magia” e “Terrazze”, in modo da ottenere una gestione della dorsale elettrica più smart, con la possibilità, in caso di disservizio, di sezionare e isolare il tratto di rete interessato e ripristinare rapidamente il servizio elettrico per le altre utenze.

Queste attività, che devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, e la rimozione finale dei gruppi elettrogeni, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato dalle 8 fino al pomeriggio. L’area interessata sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze tra via Francesca, via delle Terrazze (in parte anche su Camaiore), via della Magia, via Fondineto, via dei Ciliegi (pochi civici per ogni via). L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.