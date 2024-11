Jasmine Paolini per lei il ritratto di Benedetti

Jasmine Paolini, la giovane atleta originaria della Garfagnana, che ha o conquistato ad agosto la medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi alla quale il Comune conferirà la cittadinanza onoraria, in quella occasione riceverà in dono il ritratto che ha dipinto per lei il consigliere comunale Angelo Benedetti pittore per passione. La data della cerimonia non è ancora stata fissata, ma al massimo sarà in calendario per gennaio 2025.

"Quando il Comune ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Jasmine Paolini per rivitalizzare il tennis sul nostro territorio ho pensato di farle un ritratto. Lei è sempre sorridente, ma ho scelto invece di ritrarla mentre si concentra nel gioco", spiega Benedetti.

m.n.