Istruttori di acquagym . Giardinieri ed educatori

PERSONALE CENTRO MULTIDISCIPLINARE

Sta per aprire un nuovo centro a Seravezza che ricerca professionisti. Si cerca NEUROPSICHIATRA INFANTILE, LOGOPEDISTA O PSICHIATRA per far parte del team. Cv con lettera di presentazione a [email protected] o 0584.1641170.

ISTRUTTORI NUOTO E ACQUAGYM

“Versilia swimming school “ a Seravezza cerca ISTRUTTORE/TRICE DI ACQUA GYM per gestire attività negli stabilimenti balneari e ISTRUTTORE/TRICE DI NUOTO insegnamento del nuoto ai clienti (prevalentemente bambini) Gradita esperienza, preferibile laurea in scienze umane/motorie, conoscenza inglese. Entrambi dall’1/06 al 15/09 orario 10-18. Cv [email protected]

AIUTO GIARDINIERE/GIARDINIERE

ditta di giardinaggio “ravera alberto” di forte dei marmi cerca anche senza esperienza, persona seria, educata, aspetto curato, forza fisica. da subito. dal lunedi al venerdi + sabato mattina. chiamare 338/9506362 o inviare cv con foto a [email protected]