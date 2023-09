Istituto ’Boccherini’. Lenzoni entra nel Cda

Quando giorni fa ha ricevuto la comunicazione ufficiale dal ministero dell’università e della ricerca quasi non ci credeva. Tutto vero, invece: il pietrasantino Lauro Lenzoni è stato nominato membro esperto nel Cda del conservatorio di musica “Boccherini“ di Lucca con un incarico triennale. Una notizia prestigiosa per la Piccola Atene, anche perché si tratta dell’unico consigliere versiliese all’interno dell’istituto, e soprattutto per un personaggio molto conosciuto quale, appunto, Lenzoni. Oltre ai 25 anni di carriera da fotoreporter e giornalista (iniziati a La Nazione) e un passato da presentatore, nel suo ampio curriculum ci sono il diploma in pianoforte, direzione corale e lettura della partitura al conservatorio “Puccini“ di La Spezia e il coordinamento della comunicazione e immagine del Comune dal 2000 al 2010 a fianco del sindaco Massimo Mallegni.

Era stato quest’ultimo, a marzo, a segnalare il suo nominativo al ministero, che stava cercando un profilo professionale anche nell’ambito della comunicazione e delle pubbliche relazioni per creare nuovi eventi speciali e avvicinare il mondo dei giovani ai master di alta formazione. "È stata una sorpresa arrivata all’improvviso: il ministero – racconta Lenzoni – mi ha contattato mentre ero impegnato in una traversata di sei settimane dal mar Baltico per portare una barca a vela fino al pontile di Tonfano. Sono onorato di ricoprire questo ruolo, lo porterò avanti con dedizione, passione e competenza. Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini per la fiducia e coloro che hanno sostenuto la mia candidatura. Sono sempre fiero di portare alto il nome di Pietrasanta: cercherò di metterla al centro di iniziative di grande impatto culturale".

d.m.