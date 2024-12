Isi Marconi: promossi 14 operatori meccanici e del lapideo

Quattordici studenti, dei corsi “Made in Italy Settore Lapideo” e “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, hanno conseguito la qualifica triennale IeFP. Infatti, grazie all’apertura dei laboratori nella sede dietro il Palazzo Mediceo, finalmente gli studenti hanno potuto cimentarsi nelle prove tecnico-pratiche e nelle prove scritte ed orali per dimostrare le loro conoscenze e le loro abilità, al fine di conseguire le qualifiche di “operatore meccanico” e di “operatore alle lavorazioni dei materiali lapidei”. L’Isi Marconi, con le sue sedi di Viareggio e di Seravezza, è la scuola professionale della Versilia e tutti i corsi di studio (made in italy settore lapideo, manutenzione e assistenza tecnica, e alberghiero) sono strutturati per poter sostenere, al termine del terzo anno, l’esame di competenza regionale finalizzato ad acquisire l’attestato di qualifica professionale, di terzo livello Eqf, immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Adesso i ragazzi potranno proseguire nel percorso di crescita professionale in modo da acquisire anche il diploma quinquennale.