Iscrizioni aperte per la colonia marina a Vittoria Apuana: scadenza 30 aprile

Al nastro di partenza le iscrizioni alla colonia marina comunale nella struttura a Vittoria Apuana, con scadenza al 30 aprile. Le iscrizioni sono per bambini tra i 3 e i 12 anni. L’accesso è riservato in via prioritaria a minori residenti e frequentanti le scuole dell’Istituto comprensivo di Seravezza. A seguire i residenti nel comune e, infine, i bambini frequentanti le scuole del territorio.

"Un servizio che rappresenta un importante ausilio per tante famiglie – sottolinea l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni – la colonia è strutturata in modo tale da garantire un piacevole soggiorno marino e con la presenza di personale qualificato che impegna i bambini in numerose attività".

Quattro i turni previsti, ognuno di dieci giorni: dal 7 al 18 luglio, dal 21 luglio al 1° agosto, dal 4 al 14 agosto e dal 18 al 29 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Ogni turno potrà accogliere mediamente 60 bambini e in ogni fascia temporale potranno essere inseriti sino a dieci bambini segnalati dai servizi sociali.

Il bando contempla anche i casi particolari, ossia minori che necessitano di percorsi individuali con disabilità certificata sulla base della legge 104. In questi casi dovrà essere predisposto un progetto individuale, redatto dall’assistente sociale della Asl.

Le quote di partecipazione prevedono una spesa di 160 euro per un turno, 265 euro per due turni, 395 euro per tre e 540 per l’intera stagione di quattro turni. Nel costo è compreso anche il servizio scuolabus e la mensa. L’ammissione alla colonia è subordinata alla regolarità dei pagamenti pregressi.

Domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile, mediante pec all’indirizzo [email protected] o all’ufficio protocollo in via XXIV Maggio a Seravezza. Il bando sul sito www.comune.seravezza.lucca.it