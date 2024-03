Iscrizioni ai nidi. Ecco gli open day

“Porte aperte” ai nidi d’infanzia che, ad aprile, si presenteranno alla comunità. Primo ad accogliere le famiglie, lunedì 8, il “Bambi” di Marina (12-36 mesi); mercoledì 10 sarà la volta del nido “L’Aquilone” di Strettoia (12-36 mesi); lunedì 15 “open day” per “Il Castello” di Vallecchia (12-36 mesi); chiuderà la serie, martedì 16, lo “Scubidù” a Città Giardino, unico con la sezione lattanti (0-36 mesi). Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 17 alle 19. I termini per le iscrizioni 2024/25 sono aperti da gennaio con possibilità di presentare domanda online attraverso la piattaforma Sosi@home, fino al 24 aprile. Il servizio sarà attivo da settembre 2024 a fine giugno dell’anno sucessivo, da lunedì a venerdì, in tempo pieno (indicativamente dalle 7,45 alle 16,30) o part time con pasto (dalle 7,45 alle 13,30).