"Io non morirò". Il libro d’esordio di un fotografo

“Io non morirò” è il titolo del romanzo di esordio di Maximilian Moschetti (foto) fotografo versiliese titolare dello studio Momaxphoto. E’ un coinvolgente thriller psicologico ambientato a Londra nei magici ed enigmatici quartieri di Bloomsbury, Covent Garden e Regent Square. La storia, ricca di intrecci e sospetti, si muove tra le cupe atmosfere londinesi e racconta la disperazione di un padre costretto a incaricare uno dei più prestigiosi studi investigativi del Regno Unito per ritrovare il figlio scomparso. La vicenda si intreccia con quella di un’attrice acaccia del misterioso autore di un copione teatrale che la porterà a calcare le scene per la prima volta sulle orme della compianta madre. In questa continua ricerca fatta di colpi di scena e con un finale serratissimo, l’autore svela la ricetta per rendere eterno l’amore. Il libro è reperibile su Amazon in varie versioni: copertina rigida, copertina flessibile, e-book. Maximilian Moschetti è di Pietrasanta e ha lo studio a Camaiore. Ha studiato architettura all’Istituto Statale d’Arte di Pietrasanta. Fotografo di professione, specializzato in matrimonio e ritrattistica da oltre dieci anni, ho ottenuto con molte sue fotografie riconoscimenti da importanti riviste, associazioni di settore e siti web. “La scrittura – dice – è l’arte espressiva che mi permette di dare sfogo e vita alla visione che ho sulla nostra esistenza e il rapporto molto diretto che abbiamo con l’universo. Ho iniziato scrivendo poesie e alcune di queste sono state premiate a concorsi nazionali”.

Chiara Sacchetti