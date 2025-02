Interrogazione Pd sul "caso Pierucci". Pastechi attacca Lega e Dem

Attraverso un’interrogazione il gruppo consiliare del Partito Democratico chiede ufficialmente al sindaco Giorgio Del Ghingaro "Quali siano le motivazioni che hanno portato all’esclusione del presidente della Provincia di Lucca – il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci – dal palco delle autorità durante l’inaugurazione del Carnevale". All’indomani dell’incidente diplomatico, pur senza entrare nel merito della vicenda, la presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci, aveva spiegato che "per ragioni di sicurezza, visto il maltempo, la presenza sul palco durante l’alzabandiera era stata riservata solo a coloro che sarebbero intervenuti e alle maschere rionali". Per questo il PD, a proposito dell’esclusione del presidente Pierucci, chiede "Se vi sia stato un intervento da parte della Fondazione in merito alla gestione della presenza della autorità e quale sia stato il ruolo dell’amministrazione in questa vicenda", viste le tensioni politiche che, ormai da anni, attraversano il “Fronte dell’Abate“.

E sulla vicenda interviene anche Athos Pastechi, "Sicuramente è una situazione spiacevole, perché – premette – il presidente della provincia rappresenta un’istituzione e, in quanto tale, era doveroso farlo salire sul palco insieme alle altre autorità. Ma le istituzioni vanno rispettate sempre, e non solo per convenienza ". Secondo Pastechi "Chi oggi punta il dito contro il sindaco di Viareggio", accusandolo di aver commesso “un grave sgarbo istituzionale“, "dovrebbe prima di tutto farsi un esame di coscienza". Il riferimento è proprio al Partito Democratico e alla Lega, "che in quanto a “sgarbi“ non sono immuni". "Per simpatie politiche il PD – prosegue Pastechi – ha negato al comune di Viareggio, il più popoloso della Versilia, di far parte dell’assemblea del Consorzio di Bonifica favorendo un comune “amico“, ovvero quello di Massarosa. Questo non è uno sgarbo? Io credo di sì, ma non mi è sembrato che i democratici viareggini siano intervenuti a difesa della città". E tornando agli inviti negati: "Forse i leghisti Massimiliano Baldini e Alessandro Santini si sono dimenticati che all’iniziativa da loro organizzata all’ambasciata italiana a Bruxelles, per omaggiare il maestro Giacomo Puccini, il sindaco di Viareggio non venne invitato. E personalmente ritengo che anche questo sia stato un grave sgarbo".