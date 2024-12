Installatore di infissi. Un carpentiere esperto

INSTALLATORE DI INFISSI

Casa bella casa sicura a Viareggio cerca per installazione di infissi in pvc, alluminio, legno, persiane, avvolgibili, zanzariere, porte interne e tende da sole. Richiesta buona manualità , gradita esperienza in lavori manuali. Per candidature: 0584389687 (in orario 9-13/ 15:30-19:30) - [email protected]

CARPENTIERE EDILE

Impresa edile Edil Green ricerca esperto nelle attività proprie del profilo (armatura di manufatti in cemento armato e attività connesse). I cantieri si trovano nelle zone di Massa e Carrara. Iniziale tempo determinato, trasformabile in indeterminato. Contattare direttamente la ditta al numero e/o alla email indicati

Telefono: 3496448124 [email protected]

AGENTI DI VENDITA

Per il settore antincendio e sicurezza. Richiesta patente B e auto propria, ottime capacità relazionali e organizzative, orientamento al lavoro per obiettivi.

Per candidature: [email protected]