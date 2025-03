Insieme per una comunità più sana e unita

Lo sport non è solo competizione, ma anche educazione, inclusione e crescita. Favorisce lo sviluppo di competenze motorie, emotive e relazionali, insegnando valori come rispetto, parità di opportunità e solidarietà. Inoltre, abitua all’ascolto, all’empatia e alla collaborazione: l’appartenenza a un gruppo aiuta i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, a condividere regole, emozioni e delusioni, imparando a lasciare spazio al "noi". Se vissuto in modo sano, lo sport insegna comportamenti utili alla crescita personale.

In Italia, però, molte discipline minori faticano a trovare risorse. Per questo, Conad investe da anni nello sport dilettantistico locale, destinando nel 2013, ad esempio, 5,9 milioni di euro, di cui il 90% alle squadre giovanili di discipline meno visibili come beach volley, canottaggio, golf, karate, mountain bike, pallamano e judo. Con l’iniziativa "Sosteniamo il Futuro dello Sport", insieme ai propri clienti, sostiene le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche di Camaiore e Capezzano Pianore.

Questi progetti dimostrano come lo sport possa unire la comunità e promuovere responsabilità sociale. Conad Nord Ovest continua a supportare lo sport non professionistico, rafforzando il suo impegno per salute, sostenibilità e benessere. In un contesto in cui molte realtà sportive sopravvivono con difficoltà, il coinvolgimento di aziende e cittadini può fare la differenza. L’obiettivo è offrire a tutti un’opportunità di crescita per un futuro più inclusivo e sostenibile.