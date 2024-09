Iniziata l’asfaltatura nel tratto di strada fra le due vie pedonali

Dopo una lunga fase preparatoria, è iniziata ieri in via Mazzini nel tratto compreso tra le due strade pedonali Fratti e Battisti, l’asfaltatura della strada. L’inizio della fine del cantiere presente in zona dall’inizio dell’estate rimasto fermo un paio di settimane per le ferie di Ferragosto. Dopo che sarà completato il manto stradale si procederà alla realizzazione dei marciapiedi dove i sottoservizi sono già stati realizzate con tanto di allaccio delle fognature alle utenze domestiche. Poi il cantiere di lavoro di sposterà verso mare fra via Battisti e via Paolina.