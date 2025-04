Informagiovani e ufficio digitale in municipio

L’Informagiovani e il Facilitatore Digitale si trasferiscono da Villa Bertelli al piano terra del palazzo comunale per mettere a disposizione della comunità, servizi utili e di facilitazione in un luogo facilmente accessibile, centrale e vicino ai cittadini. L’obiettivo è chiaro: creare un unico punto d’accesso dove non solo i giovani, possano trovare supporto, informazioni e orientamento, anche su strumenti digitali sempre più necessari nella vita quotidiana. Nella nuova sede troverà infatti spazio anche il Facilitatore Digitale, e a breve confluirà anche lo sportello fisico dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), già attivo nella sua versione digitale. "Abbiamo scelto di spostare questi servizi in Comune - spiega Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale con delega alle politiche giovanili - perché vogliamo che siano più comodi e accessibili per tutti. Oggi non si tratta più solo di aiutare a trovare lavoro ma di offrire un aiuto concreto nella vita di tutti i giorni: ottenere lo Spid, la Carta d’Identità Elettronica, accedere all’anagrafe digitale". Nell’ambito della riorganizzazione degli uffici è previsto anche il potenziamento dell’Urp con l’attivazione a breve anche di uno sportello fisico dedicato.

"Dopo l’introduzione dell’Urp Digitale - spiega Elisa Galleni, assessore con delega ai Servizi al Cittadino - stiamo lavorando alla creazione di uno sportello fisico che consideriamo fondamentale per rendere il Comune ancora più vicino alle persone". Per consentire il trasferimento, l’Informagiovani resterà chiuso per tutta la prossima settimana.

Questi gli orari: Informagiovani: dal lunedì al sabato, 9– 12.30; martedì e giovedì anche il pomeriggio, 14.30 – 18. Facilitatore Digitale: martedì, mercoledì e giovedì 9 – 12.30.