Indagini sul servizio. Le interviste agli utenti

Sono appena cominciate, per monitorare, ascoltare, e migliorare, le telefonate agli utenti di Gaia S.p.A. per rilevare il loro grado di soddisfazione nei confronti dell’operato del Gestore idrico, in conformità a quanto stabilito dalla “Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato”, documento allegato al contratto di Utenza, che fissa principi e criteri per l’erogazione del servizio.

Le interviste telefoniche, che non hanno alcuna finalità commerciale, ma che raccoglieranno opinioni sul servizio fornito da GAIA, e realizzate a cura della Società “Strategica – Dritti all’obiettivo”, saranno condotte fino a prima di Natale, nella fascia oraria che va dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, da lunedì a venerdì, e il sabato dalle ore 9 alle 12.30.

"Come ogni anno raccogliamo, attraverso le interviste campionarie, suggerimenti, segnalazioni e valutazioni dirette da parte di chi ogni giorno utilizza i nostri servizi, perché crediamo fermamente che il miglioramento passi dall’ascolto delle aspettative degli utenti - dichiara il presidente di Gaia, Vincenzo Colle - I risultati di queste indagini saranno analizzati con attenzione e ci permetteranno di individuare aree di intervento e progetti da sviluppare, sempre nell’ottica di un’ottimizzazione continua".

Le chiamate che il gestore dovrà effettuare sono circa 200, nei confronti di utenti che nei mesi precedenti sono entrati in contatto con Gaia, per eseguire una pratica commerciale o per chiedere assistenza tecnica al numero verde, rivolgendo loro domande specifiche sul servizio usufruito, sulla base della propria esperienza personale, per valutare in maniera specifica l’operato del Gestore.