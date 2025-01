Incrocio pericoloso. Migliora la segnaletica

I residenti lo additano da anni come uno degli incroci più pericolosi della città. In via Leonardo, all’angolo con via Buonarroti, una delle più ampie arterie cittadine ne incontra un’altra. E talvolta, per distrazione o incoscienza, lo stop di via Leonardo non viene rispettato. Il caso più tragico ed eclatante rimanda ad agosto dell’anno scorso, quando un’auto bucò in pieno lo stop e travolse Laura Chiricuta, barista che si stava recando al lavoro a Lido di Camaiore in sella al suo scooter, e che perse la vita a causa dell’impatto.

Nei giorni scorsi, per aumentare il tasso di prevenzione, sono stati ’sacrificati’ alcuni posti auto, e al loro posto è spuntata una nuova segnaletica a prova di distrazioni (si spera), con sei cartelli verticali che si aggiungono a due pannelli luminosi. Sperando che basti a evitare nuove tragedie.