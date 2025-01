Incontro a Villa Bertelli. Recruiting day turismo

Il Comune, attraverso l’Ufficio Informagiovani, organizza il Recruiting Day 2025, due giornate dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’evento si terrà il 29 e 30 gennaio presso Villa Bertellii, e vedrà la partecipazione di oltre 50 aziende del territorio, tra stabilimenti balneari, hotel, ristoranti, negozi e altre realtà in cerca di personale per la stagione turistica 2025.

I candidati avranno l’opportunità di presentare il proprio curriculum direttamente ai responsabili delle aziende e di sostenere un primo colloquio in presenza, avvicinando così chi cerca lavoro e chi offre opportunità di impiego in modo concreto e immediato.

"Questo appuntamento rappresenta non solo un’opportunità per chi è in cerca di lavoro, - afferma Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale con delega alle politiche giovanili e promotore dell’iniziativa - ma anche un momento significativo per valorizzare il nostro territorio e sostenere il settore turistico".

Per prenotarsi : [email protected].