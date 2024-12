Incontri sul Piano Operativo. Vince la partecipazione. Oltre 400 persone coinvolte

Completato il percorso partecipativo nelle frazioni per la revisione del Piano Strutturale e del Piano Operativo, gli strumenti attraverso cui l’amministrazione immagina e descrive le trasformazioni future del territorio. Successo in termini di partecipazione sottolineato dagli oltre 400 cittadini che hanno preso parte agli incontri. Cittadini, operatori del commercio, associazioni di categoria, associazioni di stampo ambientale, culturale o sportivo hanno dialogato con i tecnici e gli esperti della società Simurg Ricerche, oltre che ovviamente con i rappresentanti dell’amministrazione.

"Abbiamo ascoltato e raccolto criticità e proposte che arrivano dai diversi paesi – spiega l’assessore all’urbanistica Adolfo Del Soldato –; l’amministrazione ne terrà conto per i prossimi step. L’obiettivo è di adottare già in primavera il piano strutturale e nei prossimi due anni tutti gli strumenti urbanistici del Comune". Ancora disponibile (lo sarà fino al 18 dicembre) il questionario online che servirà a raccogliere ulteriori idee, proposte e suggerimenti per migliorare la qualità della vita del territorio.

"Questo percorso partecipativo ci sta restituendo una fotografia importante del nostro territorio, dei suoi bisogni e delle sue potenzialità, su cui riflettere e lavorare – conclude la sindaca Simona Barsotti – sostenibilità ambientale e tradizione storico-culturale del territorio sono le basi su cui progettare un futuro di crescita e sviluppo".

redviar