Incognito. Unica data a Serravezza

Chi non ricorda la super-hit “Don’t you worry about a thing”? Gli Incognito sono i primi headliner del Seravezza Blues Festival il 22 luglio nel parco del Palazzo Mediceo, unica data toscana del tour europeo della band inglese. Una serata evento con la band pioniera dell’acid jazz mondiale, che da quasi mezzo secolo fa cantare e ballare intere generazioni con spettacoli originali.

Un gruppo che in 45 anni si è costantemente evoluto, nella formazione e nel sound: fondato nel 1979 dal carismatico chitarrista, compositore e produttore discografico Jean-Paul “Bluey” Maunick insieme a Paul “Tubbs” Williams, gli Incognito sono ben presto divenuti uno dei gruppi più popolari d’Oltremanica, con svariate collaborazioni con artisti del calibro di Stevie Wonder, Chaka Khan, George Benson e numerose incursioni nella top-10 britannica (quando ancora le classifiche si basavano sulle vendite dei dischi). Biglietti già disponibili su circuiti ticketone e vivaticket.

Info su www.ponderosa.it, www.seravezzabluesfestival.it