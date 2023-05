Incidenti in montagna Cade da un sentiero Grave escursionista

Ancora incidenti in montagna. E’ grave un uomo di 70 anni caduto per una quindicina di metri sul monte Forato nei pressi di Foce Petrasciana. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo mezzogiorno e mezzo. Per fortuna l’uomo, originario della provincia di Firenze e che ha riportato un trauma cranico, non ha mai perso conoscenza, durante le fasi di soccorso che non sono state per niente facili. Le condizioni meteo, infatti sono repentinamente cambiate in alta quota e questo ha complicato non poco il lavoro del Soccorso Alpino di Querceta arrivato sul posto con una squadra da terra, appena era stato lanciata la richiesta di aiuto. Il ferito è stato immobilizzato e riportato sul sentiero in attesa dell’arrivo dell’elicottero Pegaso 3 che era impegnato anche in altri interventi. Sotto la pioggia battente l’escursionista è stato caricato sull’elicottero Pegaso tre e portato all’ospedale Cisanello di Pisa. Ha riportato vari traumi, oltre a un colpo alla testa.

Precedentemente, quasi in contemporanea un’altra squadra del soccorso alpino di Querceta è intervenuta alla Foce delle Forchette dove un escursionista aveva accusato un problema alla caviglia a causa del quale non poteva più procedere da solo senza l’aiuto dei soccorritori. Anche lui è stato portato in ospedale per gli accertamenti necessari.

Il Soccorso Alpino raccomanda sempre la massima attenzione e prudenza agli escursionisti che nel fine settimana si avvicinano alla montagna. Bisogna sempre avere le dotazioni giuste per i sentieri che s’intende intraprendere e soprattutto bisogna verificare bene il meteo, perché le condizioni climatiche in alta montagna mutano rapidamente.

red.viar.