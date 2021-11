Viareggio, 18 novembre 2021 - Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi 18 novembre in via dei Comparini, a Bicchio. All'incrocio con via Aurelia, uno scooter guidato da Pier Luigi Gemignani, 64 anni ex dipendente di Gaia residente a Torre del Lago, si è scontrato con un'auto guidata da una donna. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto immediato l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno fatto di tutto per rianimare Gemignani. Sul posto anche la polizia municipale di Viareggio per i riloievi. .

